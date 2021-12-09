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Сотрудники офисного центра в Подольске "Красные ряды" пожаловались на женщину, которая регулярно приходит в здание в корыстных целей.
Некая гадалка и целительница пытается втереться в доверие к людям ради собственной выгоды. Обычно женщина заводит разговор с какого-то невинного вопроса, а потом начинает предсказывать страшные беды и трагедии, которые якобы ждут ее собеседника.
Спастись можно только с помощью ее услуг, которые обойдутся в небольшую сумму денег. Деятельность мошенницы изрядно надоела местным работникам, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, недавно в Московской области две девушки украли уличную гирлянду.
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