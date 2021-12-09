Украинские моряки не реагируют на требования российской стороны

СМИ со ссылкой на ФСБ России сообщают, что корабль управления "Донбасс" ВМС Незалежной держит курс на Керченский пролив. При этом экипаж игнорирует требования изменить направление.

Отмечается, что действия украинского корабля угрожают безопасности мореплавания.

Как стало известно, курс на Керчь корабль взял еще утром, снявшись с рейда порта Мариуполь. Отмечается, что Незалежная не подавала никаких заявок на прохождение Керченского пролива. Более того, в ответ на предупреждение российской береговой охраны украинская сторона заявила, что корабль не будет проходить через пролив. Тем не менее, по последним данным, "Донбасс" уже в 18 морских милях от него.

Напомним, провокацию в Керченском проливе украинская сторона уже устраивала в ноябре 2018 года. Тогда три военных корабля пересекли морскую границу России. В итоге они были задержаны, а моряков арестовали.