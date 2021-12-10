Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП

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Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в автомобильной аварии в ночь на 10 декабря. Информацию подтвердили в Прокуратуре Московской области.
Уточняется что ДТП произошло на 65 км трассы М5 "Урал". Погибли два человека – 60-летний Эвклид Зафиров и его спутник. Их автомобиль Toyota Camry столкнулся с фурой Renault. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Коллеги и знакомые депутата Зафирова, долгое время возглавлявшего ООО "Коломенский завод РТИ", передают соболезнования семье погибшего.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Эвклида Герасимовича. Сил и душевного терпения пережить эту страшную трагедию. Светлая память",
– приводит портал "Подмосковье сегодня" слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.
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