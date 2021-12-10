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В пятницу, 10 декабря, в районе Каракольских озер на Алтае спасатели обнаружили обломки вертолета Robinson R-66, который раннее пропал с радаров в Кузбассе.
Экипаж воздушного судна перед крушением успел подать сообщение о бедствии. Диспетчеры засекли сигнал аварийного маяка перед тем, как связь с вертолетом была полностью нарушена. Об этом сообщает телеканал "360".
Во время облета с воздуха территории, откуда поступил сигнал бедствия, спасатели нашли пропавший вертолет в полностью разрушенном состоянии. Сообщается, что он разбился в 13 километрах от озера Караколь. Предположительно, пилот погиб.
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