На Алтае нашли исчезнувший с радаров вертолет

Экипаж успел подать сигнал бедствия

В пятницу, 10 декабря, в районе Каракольских озер на Алтае спасатели обнаружили обломки вертолета Robinson R-66, который раннее пропал с радаров в Кузбассе.

Экипаж воздушного судна перед крушением успел подать сообщение о бедствии. Диспетчеры засекли сигнал аварийного маяка перед тем, как связь с вертолетом была полностью нарушена. Об этом сообщает телеканал "360".

Во время облета с воздуха территории, откуда поступил сигнал бедствия, спасатели нашли пропавший вертолет в полностью разрушенном состоянии. Сообщается, что он разбился в 13 километрах от озера Караколь. Предположительно, пилот погиб.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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