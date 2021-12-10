Устроившему в казанской гимназии стрельбу Галявиеву грозит пожизненный срок

Устроившему в казанской гимназии стрельбу Галявиеву грозит пожизненный срок
Фото: vk.com/region_kazan116/www.globallookpress.com
Фигуранта признали вменяемым по итогам комплексной экспертизы

Устроивший бойню минувшей весной в одной из казанских гимназий, убийца Ильназ Галявиев признан вменяемым. Об этом журналистам сообщили сегодня, 10 декабря, в пресс-службе Следственого комитета России.

Как указала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, специалисты заключили по итогам психолого-психиатрической экспертизы, что фигурант вменяем и подлежит ответственности в рамках уголовного законодательства.

В Следственном комитете заявили, что Галявив признает вину и испытывает раскаяние по поводу содеянного. В ближайшее время правоохранительные органы приступят к процедуре ознакомления с материалами дела о потерпевших, затем рассмотрят материалы самого фигуранта и его адвоката.

СК уже предъявил юноше обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Ему инкриминировали убийство двух и более лиц, включая малолетних, покушение на лишение жизни с намеренным повреждением имущества и изготовление взрывчатки. Из материалов дела следует, что подражательство убийцы одной из неформальных субкультур стало причиной произошедшей в Казани трагедии. Среди потерпевших – свыше 600 человек, включая малолетних.

Напомним, 11 мая Ильназ Галявиев проник в гимназию, совершив убийство семерых школьников и двух педагогов. Пострадали 24 человека. Фигурант признан вменяемым, ему грозит пожизненный срок.

После задержания правоохранительными органами 19-летний убийца сообщил на дорпросе, что считает себя богом. Галявиев заявил, что к окружающим испытывает ненависть. В настоящее время он находится под стражей в казанском СИЗО-1.

Фоторепортаж
Стрельба в школе в Казани. Главное
Фото: vk.com/ region_kazan116/ www.globallookpress.com Фото: vk.com/ region_kazan116/ www.globallookpress.com
Фото: vk.com/ region_kazan116/ www.globallookpress.com Фото: vk.com/ region_kazan116/ www.globallookpress.com Кадр youtube.com
Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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