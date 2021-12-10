В Подмосковье бабушка напала на внучку и получила отпор со стороны прохожих

Очевидцы возмущены вопиющим случаем

В Люберцах произошел скандальный инцидент. Там местным жителям пришлось "отбивать" маленькую девочку от родной бабушки. Пожилая женщина была не в духе и решила наказать малышку за капризы.

Агрессивная бабуля сначала стала бить ребенка, а потом и вовсе потащила девочку волоком по земле. При этом шарф малышки сильно сдавливал ее горло. В ситуацию вмешались неравнодушные прохожие. Они призвали пожилую женщину к порядку.

Некоторые очевидцы готовы обратиться в прокуратуру для того, чтобы защитить младшеклассницу от возможного бытового насилия, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно в Московской области водитель автобуса довел до слез детей из-за не сработавших проездных.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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