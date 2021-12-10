Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
826 новости
Рыбалка в Московской области могла закончиться трагедией для жителя Шатуры. Мужчина неправильно оценил надежность льда и провалился в ледяную воду озера Свиношное.
К счастью, рядом находились его коллеги, которые не растерялись и с помощью подручных средств достали несчастного на поверхность. После этого рыбаки вызвали сотрудников МЧС.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", от переохлаждения мужчина впал в состояние шока и не мог двигаться. Спасатели оперативно передали жертву опасного хобби медицинским сотрудникам.
К слову, недавно похожий случай произошел в подмосковном Долгопрудном.
Восточная Европа опасается стать передовой в случае "агрессии" северных соседей
Госдеп прекрасно разбирается в России, иронично отметили в МИД