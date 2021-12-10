Любители морепродуктов все чаще проваливаются под лед

Рыбалка в Московской области могла закончиться трагедией для жителя Шатуры. Мужчина неправильно оценил надежность льда и провалился в ледяную воду озера Свиношное.



К счастью, рядом находились его коллеги, которые не растерялись и с помощью подручных средств достали несчастного на поверхность. После этого рыбаки вызвали сотрудников МЧС.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", от переохлаждения мужчина впал в состояние шока и не мог двигаться. Спасатели оперативно передали жертву опасного хобби медицинским сотрудникам.

К слову, недавно похожий случай произошел в подмосковном Долгопрудном.