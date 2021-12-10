В подмосковной Шатуре рыбака вытащили из ледяной воды

Любители морепродуктов все чаще проваливаются под лед

Рыбалка в Московской области могла закончиться трагедией для жителя Шатуры. Мужчина неправильно оценил надежность льда и провалился в ледяную воду озера Свиношное.

К счастью, рядом находились его коллеги, которые не растерялись и с помощью подручных средств достали несчастного на поверхность. После этого рыбаки вызвали сотрудников МЧС.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", от переохлаждения мужчина впал в состояние шока и не мог двигаться. Спасатели оперативно передали жертву опасного хобби медицинским сотрудникам.

К слову, недавно похожий случай произошел в подмосковном Долгопрудном.

Источник: Мособлпожспас ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

В НАТО закатили истерику после предложения Байдена начать диалог с Россией

Восточная Европа опасается стать передовой в случае "агрессии" северных соседей

Захарова высмеяла Нуланд за ляп о Свердловске и Екатеринбурге

Госдеп прекрасно разбирается в России, иронично отметили в МИД

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей