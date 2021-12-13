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Мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство в женском монастыре в подмосковном Серпухове. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.
На данный момент известно о двух пострадавших – мужчине и подростке.
"Местный житель проник на территорию женского монастыря в Серпухове, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие", – рассказал источник журналистам.
На место происшествия направляются экстренные службы.
По неподтвержденной информации, СВУ в монастырь принес один из воспитанников приходской школы – он стал одним из пострадавших.
Как пишет Shot, сначала злоумышленник сидел на ступеньке с мачете в руках, а после взрыва попытался заползти в монастырь.
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