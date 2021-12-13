В прошлом он был воспитанником школы при обители

Юноша, который принес в женский монастырь Серпухова СВУ, по данным "Интерфакса", погиб. По заявлению МВД, он лишь получил ранения, передает "Взгляд".

Источники утверждают, что молодой человек в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при обители – он окончил гимназию в этом году. На теракт парень мог пойти из-за личной неприязни к педагогам и монахиням. Указывается, что во время обучения нападавший подвергался "буллингу".

Один из пострадавших подростков был госпитализирован с минно-взрывными травмами конечностей. Остальным оказывают помощь на месте.

Напомним, трагедия в подмосковном Серпухове произошла сегодня, 13 декабря, утром. Взрывное устройство сработало на входе в монастырь. Сообщалось, что до взрыва злоумышленник сидел на лестнице обители с мачете.