В Курской области расстреляли охранников ночного клуба

Есть раненые

Чрезвычайное происшествие случилось в Курской области в ночь на 13 декабря. Возле одного из ночных клубов раздались выстрелы. Личность стрелявшего устанавливается.

По данным РИА ФАН, в результате инцидента были ранены пятеро охранников заведения. Других подробностей издание не приводит.

Очевидцы рассказывают, что стрелял молодой человек. Предварительно между ним и охраной произошел словесный конфликт, пишет РИА "Новости".

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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