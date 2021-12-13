В Курской области расстреляли охранников ночного клуба

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Чрезвычайное происшествие случилось в Курской области в ночь на 13 декабря. Возле одного из ночных клубов раздались выстрелы. Личность стрелявшего устанавливается.
По данным РИА ФАН, в результате инцидента были ранены пятеро охранников заведения. Других подробностей издание не приводит.
Очевидцы рассказывают, что стрелял молодой человек. Предварительно между ним и охраной произошел словесный конфликт, пишет РИА "Новости".
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