Принесенная злодеем бомба случайно взорвалась недалеко от входа

Сегодня, 13 декабря, информационное пространство поразила ужасающая новость о взрыве самодельной бомбы в Серпуховском женском монастыре. Удивительным в этой трагической истории стало то, что, по предварительным данным, взрывчатка сдетонировала вовсе не там, где планировал душегубец.



Преступник явно рассчитывал на большое число жертв. Однако в ситуацию вмешался случай. По непонятным причинам мощная бомба подорвалась, когда преступник находился у входа в монастырь, а рядом с ним почти никого не было. В итоге больше всего от чудовищного умысла пострадал сам злодей. Такую информацию публикуют авторы телеграм-канала Baza.

Молодой человек явился в православную гимназию во время утренней молитвы. Помимо бомбы, у него с собой было мачете и несколько сумок. Судя по всему, парень хотел устроить настоящую бойню в святом месте. Однако нечто помешало ему реализовать свой злой замысел.

В итоге из-за незапланированного взрыва злодей серьезно пострадал. Как стало известно журналистам, после ранения он пытался уползти в подвал. Спустя некоторое время преступник, по некоторым данным, скончался. В итоге внутри монастыря никто не пострадал. Ожоги и ранения получил только подросток, который проходил рядом с подрывником. Журналисты "Пятого канала" публикуют видеоролик с места происшествия.

Отмечается, что, по всей видимости, злоумышленник давно спланировал кровавую акцию и тщательно к ней подготовился. По некоторым данным, на этот страшный поступок молодого человека могла подтолкнуть личная неприязнь к педагогам и монахиням.