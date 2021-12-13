Поведение чиновника показалось вопиющим даже незалежным

Скандальный случай с разбушевавшимся замминистра внутренних дел Украины Александром Гогилашвили получил свое логическое завершение. Чиновник-скандалист уволен с высокого поста. Такое решение приняли члены украинского кабинета министров. Соответствующая информация появилась в прессе.



Украинский чиновник жестоко поплатился за свое недопустимое поведение. В интернет-пространстве большую популярность получил видеоролик, на котором Гогилашвили устроил целое представление на блокпосту при въезде в Донецкую область. Госслужащий решил, что его высокий статус обязывает всех и вся знать господина Александра в лицо.

Полицейские оказались не осведомлены, как выглядит украинский замминистра и попросили его остановиться. Такая просьба взбесила Гогилашвили, и он начал рассказывать о своих заслугах на высоком посту. В какой-то момент чиновник даже полез в драку. Теперь пылкому украинцу придется демонстрировать свой характер на каком-нибудь другом месте работы.

Кстати, после скандального инцидента в Донбассе теперь уже бывшего замруководителя МВД Украины внесли в базу "Миротворец". Причиной для таких радикальных действий послужило то, что у незалежного якобы есть российский паспорт, и он напал на "украинских полицейских при исполнении".

Напомним, ранее с инициативой лишить опального украинца высокой должности выступил глава этого государства Владимир Зеленский. Даже украинскому главнокомандующему показалось, что такое истеричное поведение выходит за все рамки приличий.