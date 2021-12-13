В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве подростков

В скором времени в отношении обвиняемых изберут меру пресечения

В городе Долгопрудный поймали двоих подростков, которых подозревают в убийстве 40-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел накануне, 12 декабря. Несовершеннолетние напали на мужчину и повалили его на землю. Один из злоумышленников вытащил нож и нанес ему несколько ударов. От полученных травм тот скончался на месте.

Подростки скрылись с места преступления. Тело погибшего обнаружил случайный прохожий, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Следователи установили, что мужчина погиб именно от рук несовершеннолетних. В скором времени в отношении обвиняемых изберут меру пресечения. 

Источник: ГСУ СК РФ по Московской области ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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