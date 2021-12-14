Укравшая более 20 млн рублей кассирша "Альфа-банка" нашлась

Куда именно она дела деньги - неизвестно

Сотрудница ачинского филиала "Альфа-банка", которая пропала 8 декабря после кражи из кассы крупной суммы денег, нашлась. Она сама пришла в полицию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Неделю назад подозреваемая выкрала из отделения банка 15 млн рублей, $49,5 тыс. и более €49 тыс, пишет RT. Ее действия  зафиксировали камеры наблюдения. После женщина бесследно пропала – о ее местонахождении не знал ни супруг, ни мать. Однако оперативники предположили, что родительница скрывает информацию о дочери.

"Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию", – рассказали в МВД телеканалу "360"

Подозреваемая сама пришла в отделение полиции, где правоохранители начали ее допрос. Что стало с крупной суммой денег – пока неизвестно. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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