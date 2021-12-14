Устроивший взрыв в монастыре в Серпухово объяснил свои мотивы

Устроивший взрыв в монастыре в Серпухово объяснил свои мотивы
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Напавший опроверг слухи о буллинге

Сообщения о том, что бывший воспитанник православного лицея, принесший СВУ к дверям монастыря, скончался не подтвердились. 18-летнему юноше взрывом оторвало ногу, он потерял много крови, но выжил. В больнице он пришел в сознание и объяснил следователям, почему пошел на злодеяние. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. 

Напомним, взрывчатка случайно сработала у дверей женского монастыря, внутри которого на молитве были воспитанники гимназии. Чудестным образом никто не погиб – больше всех пострадал сам злоумышленник, а у остальных, в большинстве своем, лишь небольшие повреждения. 

Как рассказал нападавший следователям, устроить взрыв он решил не потому, что страдал от претеснений в школе, ненависти к религии или буллинга. По данным телеграм-канала, парень попросту мечтал совершить массовое убийство. 

До этого он пытался получить лицензию на оружие, но ему отказали. Тогда он стал искать способ изготовить СВУ. 

До этого в Сети сообщали, что психическое состояние парня было неустойчивым. По слухам, он болел раком и долгое время страдал от суицидальных мыслей. 

Источник: Shot • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ

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