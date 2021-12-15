Халатность Смольного привела к первому несчастному случаю

В петербургскую больницу госпитализировали мужчину, пострадавшего из-за падения льдины с крыши, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на очевидца. "На улице 3-й Советской, дом 21/4, во дворе, человеку на голову упала льдина", – уточняет агентство.



Как пишут СМИ, прохожий пострадал из-за некачественной очистки кровель зданий от снега и наледи сотрудниками коммунальных служб. И это при том, что ранее Смольный и губернатор Александр Беглов заявляли о готовности города к зиме.

Незадолго до инцидента инспекторы ГАТИ проверили уборку территорий и очистку более 200 крыш от снега и наледи в центре города. После проверки выяснилось, что 87 крыш зданий были плохо убраны. Коммунальные службы оштрафованы более чем на 2,2 млн рублей.

После несчастного случая с прохожим в Центральном районе Петербурга работники местного жилкомсервиса активизировались, приступив к очистке крыши.