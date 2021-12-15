Полиция установила личность орудовавшего в Подмосковье мошенника

Возбуждено уголовное дело

Правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемого в мошенничестве. Известно, что преступник действовал в Солнечногорском городском округе, сообщили в главке подмосковного МВД.

Как отмечает источник, ранее местная жительница обратилась в полицию, сообщив о мошенничестве. Женщина заявила, что оплатила работы по строительству и монтажу, однако подрядчик не выполнил свои обязательства. 39-летний житель Краснодарского края сознался, что потратил средства на личные цели.

Оказалось, что фигурант уже причастен к совершению похожих деяний с суммой ущерба от 180 000 рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: ГУ МВД по Московской области ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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