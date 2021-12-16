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Вопиющий инцидент произошел в подмосковном Раменском. Там специалисты скорой помощи, которые спешили на подмогу больному, столкнулись с преградой в виде озверевшего водителя такси. Мужчина в грубой форме отказался пропускать врачей, стремящихся побыстрее помочь несчастному человеку.
На горе-водителя пожаловалась один из медиков. Она разместила снимок сидящего за рулем наглеца в интернет-пространстве. Женщина добавила, что вместо того, чтобы немного сдать назад, шофер выскочил на улицу и начал кричать на медицинских работников.
В комментариях интернет-пользователи поделились своим мнением по поводу скандального инцидента. Многие отметили, что из-за таких хамов люди, не дождавшись помощи медиков, умирают, передает "Подмосковье сегодня".
К слову, недавно стало известно, что подмосковные правоохранители установили личность орудовавшего в области мошенника.
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