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Забавный инцидент случился в Московской области. Житель Серпухова чем-то обидел свою любимую супругу и решил попросить прощение оригинальным способом. Для того чтобы убедить рассерженную женщину в искренности своих чувств, он разукрасил подъезд жилого дома.
Мужчина написал признание в любви и нарисовал огромное сердечко красной краской. Необычные художества появились на двери в квартиру возлюбленной россиянки. Также о своих чувствах супруг решил наглядно поведать над окнами подъезда, пишет "Подмосковье сегодня".
Стоит отметить, что далеко не все жители дома были в восторге от такого креативного подхода к решению семейных проблем. Некоторые с ехидством отметили, что обозленной женщине теперь придется отмывать весь подъезд. Впрочем, нашлись и те, кто предложили оставить художества на зависть соседкам, к которым не проявляют такого повышенного и публичного внимания.
Кстати, недавно жители Московской области начали войну против установки вышки сотовой связи.
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