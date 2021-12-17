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Ужасное происшествие случилось в российской столице. Там скончался пассажир городского транспорта. По словам представителя перевозчика, россиянин сильно ударился ногой о порог. После этого у мужчины открылось обильное кровотечение, которое привело к смерти.
Очевидцы страшного инцидента также сообщили, что россиянин ударился голенью о ступеньку. Некоторые предполагают, что он пробил артерию и из-за этого быстро истек кровью. На место происшествия оперативно прибыли медицинские специалисты, однако спасти человека не удалось, передает телеканал "360".
К слову, недавно в Московской области задержали подозреваемых в убийстве подростков.
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