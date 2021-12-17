В Москве пассажир автобуса истек кровью

Медики не смогли спасти мужчину

Ужасное происшествие случилось в российской столице. Там скончался пассажир городского транспорта. По словам представителя перевозчика, россиянин сильно ударился ногой о порог. После этого у мужчины открылось обильное кровотечение, которое привело к смерти.

Очевидцы страшного инцидента также сообщили, что россиянин ударился голенью о ступеньку. Некоторые предполагают, что он пробил артерию и из-за этого быстро истек кровью. На место происшествия оперативно прибыли медицинские специалисты, однако спасти человека не удалось, передает телеканал "360".

К слову, недавно в Московской области задержали подозреваемых в убийстве подростков.

Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Немцы решили отложить сертификацию "Северного поток – 2" до лета 2022 года – СМИ

Противники России продолжают чинить препятствия трубопроводу

"Газпром" упрекнули в стремлении побольше заработать

Рыночные отношения перестали устраивать некоторых европейцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей