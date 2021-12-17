Огнем полыхают несколько палуб

Пожар вспыхнул на военном корвете "Проворный", который строится в петербургском заводе "Северная верфь". Об этом стало известно сегодня, 17 декабря.

Согласно приведенным данным, произошло возгорание на палубе корабля площадью до ста квадратных метров. Средства массовой информации не уточняют, что стало причиной пожара.

Имеются пострадавшие: Городская станция скорой помощи сообщила, что три человека получили различного рода травмы. Состояние двоих оценивается как удовлетворительное, один пациент находится в среднем состоянии, передает "Интерфакс", ссылаясь на источники.

В настоящее время происходит установление обстоятельств инцидента. Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Местные средства массовой информации сообщают, что к ликвидации возгорания привлекли 89 пожарных и свыше двадцати единиц техники. Горение наблюдается на четвертой и пятой палубах, на вервях наблюдается сильное задымление.

"Проворный" входит в серию корветов проекта 20385 и предназначен для патрулирования ближних морских зон, борьбы с надводным флотом и субмаринами, обеспечения ПВО отрядов кораблей пункта базирования, а также оказания артподдержки для морского десанта. Корабль заложили в 2013 году, он строится для Тихоокеанского флота. Окончание строительства планировалось в конце 2022 года.

"Северная верфь" входит в акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" и является одним из крупнейших предприятий в стране по постройке судов. Завод основан еще в 1912 году для строительства имперского флота, в 1998 году получил лицензию на все виды работ, включая модернизацию и утилизацию судов.