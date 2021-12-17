Строился девять лет: готовящийся к сдаче военный корвет загорелся на "Северных верфях"

Строился девять лет: готовящийся к сдаче военный корвет загорелся на "Северной верфи"
Фото: depositphotos.com
Огнем полыхают несколько палуб

Пожар вспыхнул на военном корвете "Проворный", который строится в петербургском заводе "Северная верфь". Об этом стало известно сегодня, 17 декабря.

Согласно приведенным данным, произошло возгорание на палубе корабля площадью до ста квадратных метров. Средства массовой информации не уточняют, что стало причиной пожара.

Имеются пострадавшие: Городская станция скорой помощи сообщила, что три человека получили различного рода травмы. Состояние двоих оценивается как удовлетворительное, один пациент находится в среднем состоянии, передает "Интерфакс", ссылаясь на источники.

В настоящее время происходит установление обстоятельств инцидента. Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Местные средства массовой информации сообщают, что к ликвидации возгорания привлекли 89 пожарных и свыше двадцати единиц техники. Горение наблюдается на четвертой и пятой палубах, на вервях наблюдается сильное задымление.

"Проворный" входит в серию корветов проекта 20385 и предназначен для патрулирования ближних морских зон, борьбы с надводным флотом и субмаринами, обеспечения ПВО отрядов кораблей пункта базирования, а также оказания артподдержки для морского десанта. Корабль заложили в 2013 году, он строится для Тихоокеанского флота. Окончание строительства планировалось в конце 2022 года.

"Северная верфь" входит в акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" и является одним из крупнейших предприятий в стране по постройке судов. Завод основан еще в 1912 году для строительства имперского флота, в 1998 году получил лицензию на все виды работ, включая модернизацию и утилизацию судов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость339184
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Гость338382
Какая Россия «богатая». Десять лет суденышко москитное строили. И не построили. По истине россияне - избранный народ-урод
Вот кто-кто, не тебе селюку хохловскому мычать. Твоя прерогатива это пасти овец и вылизывать американский сапог
Гость338382
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Какая Россия «богатая». Десять лет суденышко москитное строили. И не построили. По истине россияне - избранный народ-урод
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