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Площадь пожара на заводе "Северная Верфь" в Петербурге выросла до 800 кв метров. Ему присвоили четверый из пяти ранг сложности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Во время тушения возгорания пострадали двое пожарных. Их госпитализировали с ожогами в состоянии легкой и средней степени тяжести.
Напомним, военный корвет "Проворный" загорелся сегодня, 17 декабря, вечером. Судно строилось с 2013 года – все работы планировали завершить в 2022 году.
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