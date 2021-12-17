Во время тушения пострадали пожарные

Площадь пожара на заводе "Северная Верфь" в Петербурге выросла до 800 кв метров. Ему присвоили четверый из пяти ранг сложности. Об этом сообщает РИА "Новости".

Во время тушения возгорания пострадали двое пожарных. Их госпитализировали с ожогами в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Напомним, военный корвет "Проворный" загорелся сегодня, 17 декабря, вечером. Судно строилось с 2013 года – все работы планировали завершить в 2022 году.