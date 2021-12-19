На "АвтоВАЗе" в Тольятти произошел взрыв

Пострадавших нет

Взрыв произошел на чугунном производстве завода "АвтоВАЗ" в Тольятти. Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. 

Согласно приведенным данным, пострадавшие отсутствуют. Источником взрыва стал ацетиленовый баллон.

Интерфакс сообщает, ссылаясь на собственный информированный источник, что инцидент не должен повлиять на производство в предприятии.

Ранее в петербургском судостроительном заводе "Северная верфь" загорелся корвет "Проворный", строившийся с 2013 года.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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