Пострадавших нет

Взрыв произошел на чугунном производстве завода "АвтоВАЗ" в Тольятти. Об этом стало известно сегодня, 19 декабря.

Согласно приведенным данным, пострадавшие отсутствуют. Источником взрыва стал ацетиленовый баллон.

Интерфакс сообщает, ссылаясь на собственный информированный источник, что инцидент не должен повлиять на производство в предприятии.

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