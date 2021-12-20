Весельчакам может грозить административная ответственность

Неизвестные решили запустить фейерверк в одном из жилых дворов Балашихи. Однако опасное шоу повредило несколько автомобилей – снопы искр разлетались по всему двору и попадали на транспорт.

Пока что видео только гуляет по просторам Сети. На нем неизвестная компания веселится, глядя на залпы праздничного огня, который не щадит припаркованные во дворе машины, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Однако, считает член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй, виновные могут нарваться на административную ответственность. Установить личности довольно просто по камерам виденаблюдения. Юрист также указала, что в случае повреждения транспортных средств владелец вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков.



