Военные США пострадали в крупном ДТП в Германии – видео

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Серьезная авария с участием колонны военных машин США произошла в понедельник, 20 декабря, в Германии на трассе A3 между Регенсбургом и Нюрнбергом (Бавария).
Как сообщает BR24, груженный опилками грузовик врезался в военную автоколонну США, которая по неустановленной причине остановилась на неприспособленном для стоянки участке дороги. В результате столкновения начался пожар. Восемь военнослужащих США были госпитализированы, по предварительным данным, из-за отравления дымом. О состоянии водителя грузовика информации нет.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Движение по трассе на аварийном участке полностью перекрыто в обе стороны.
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