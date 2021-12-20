Военные США пострадали в крупном ДТП в Германии – видео

Американские армейские машины выгорели полностью

Серьезная авария с участием колонны военных машин США произошла в понедельник, 20 декабря, в Германии на трассе A3 между Регенсбургом и Нюрнбергом (Бавария).

Как сообщает BR24, груженный опилками грузовик врезался в военную автоколонну США, которая по неустановленной причине остановилась на неприспособленном для стоянки участке дороги. В результате столкновения начался пожар. Восемь военнослужащих США были госпитализированы, по предварительным данным, из-за отравления дымом. О состоянии водителя грузовика информации нет.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Движение по трассе на аварийном участке полностью перекрыто в обе стороны.

Ранее стало известно, что разведчики НАТО заблудились во время учений в Литве.