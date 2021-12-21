В Москве произошло массовое ДТП

По предварительной информации, никто не пострадал

Во вторник, 21 декабря, в Москве столкнулись более 13 автомобилей. Массовое ДТП произошло на Дорогомиловском мосту.

Как пишет телеканал "360", виновником аварии стал один из водителей. Он находился под действием алкоголя.

Участником ДТП не по своей воле стал автомобиль с дипломатическими номерами. По предварительной информации, никто не пострадал. 

На месте инцидента образовалась серьезная пробка. Водителям посоветовали выбирать пути объезда. 

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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