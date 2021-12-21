Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
826 новости
Во вторник, 21 декабря, в Москве столкнулись более 13 автомобилей. Массовое ДТП произошло на Дорогомиловском мосту.
Как пишет телеканал "360", виновником аварии стал один из водителей. Он находился под действием алкоголя.
Участником ДТП не по своей воле стал автомобиль с дипломатическими номерами. По предварительной информации, никто не пострадал.
На месте инцидента образовалась серьезная пробка. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.
Деньги ПФР перечислит, если выполнен ряд условий
Дорожающие в мире нефть и газ устроят россиянам неприятный сюрприз