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В Мытищах произошел шокирующий инцидент. Четверо рабочих, которые строили коттедж, упали с высоты третьего этажа.
Трагедия случилась в коттеджном поселке Новые Вешки на Зеленом бульваре. Пострадавших забрали в больницу, передает телеканал "360" со ссылкой на экстренные службы.
Неизвестно, в каком состоянии находятся рабочие. О степени полученных ими травм пока тоже нет никакой информации.
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