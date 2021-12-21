В Мытищах рабочие сорвались с высоты третьего этажа

Мужчин госпитализировали

В Мытищах произошел шокирующий инцидент. Четверо рабочих, которые строили коттедж, упали с высоты третьего этажа.

Трагедия случилась в коттеджном поселке Новые Вешки на Зеленом бульваре. Пострадавших забрали в больницу, передает телеканал "360" со ссылкой на экстренные службы.

Неизвестно, в каком состоянии находятся рабочие. О степени полученных ими травм пока тоже нет никакой информации. 

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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