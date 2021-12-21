В Подмосковье машина улетела в кювет из-за опасного маневра

Во время обгона у автомобиля открылся капот

Под Раменским водитель "ВАЗа" совершил неудачную попытку обогнать сразу несколько машин. Видео появилось в социальной сети "ВКонтакте".

Запись была сделана на видеорегистратор одного из автолюбителей. На кадрах можно увидеть, как машина выехала на встречку и начала набирать скорость.

В какой-то момент у автомобиля открылся капот. На пару секунд водитель перестал видеть дорогу. Он потерял управление и выехал на обочину.

Водитель чудом не врезался в столб, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".