В Подмосковье машина улетела в кювет из-за опасного маневра

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Под Раменским водитель "ВАЗа" совершил неудачную попытку обогнать сразу несколько машин. Видео появилось в социальной сети "ВКонтакте".
Запись была сделана на видеорегистратор одного из автолюбителей. На кадрах можно увидеть, как машина выехала на встречку и начала набирать скорость.
В какой-то момент у автомобиля открылся капот. На пару секунд водитель перестал видеть дорогу. Он потерял управление и выехал на обочину.
Водитель чудом не врезался в столб, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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