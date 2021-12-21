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Россиянин, прилетевший из Лос-Анджелеса, попытался пронести через таможню аэропорта Шереметьево запрещенные вещества. Об этом сообщает АГН "Москва".
При досмотре багажа у 30-летнего мужчины обнаружили два пакетика, наполненных порошком белого цвета. Сотрудники Шереметьевской таможни задержали пассажира.
В ходе экспертизы выяснилось, что гражданин РФ перевозил кокаин, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Мужчину могут привлечь к уголовной ответственности по статье "Контрабанда наркотических средств".
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