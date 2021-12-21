Россиянин попытался провезти наркотики через Шереметьево

Мужчину сразу же задержали

Россиянин, прилетевший из Лос-Анджелеса, попытался пронести через таможню аэропорта Шереметьево запрещенные вещества. Об этом сообщает АГН "Москва".

При досмотре багажа у 30-летнего мужчины обнаружили два пакетика, наполненных порошком белого цвета. Сотрудники Шереметьевской таможни задержали пассажира.

В ходе экспертизы выяснилось, что гражданин РФ перевозил кокаин, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Мужчину могут привлечь к уголовной ответственности по статье "Контрабанда наркотических средств". 

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Часть пенсионеров может получить выплату в 19 тысяч рублей в декабре – СМИ

Деньги ПФР перечислит, если выполнен ряд условий

Цены в России вырастут на 50% - эксперт

Дорожающие в мире нефть и газ устроят россиянам неприятный сюрприз

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей