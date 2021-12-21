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Предполагаемого виновника пожара в томском гипермаркете "Лента" нашли и доставили в отделение полиции. На допросе правоохранители поинтересовались, зачем тот пошел на преступление, однако внятно объяснить свои мотивы мужчина не смог. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Напомним, пожар в магазине произошел в отделе пиротехники. Спасатели эвакуировали 200 человек – никто из них не пострадал. В результате возгорания часть здания обрушилась, сообщает "Свободная пресса".
Подозреваемый, по данным телеграм-канала Shot, был не в себе. Он рассказал полицейским, что отработал в гипермаркете две недели и так устал, что решил сжечь свое рабочее место. По неподтвержденной информации, мужчина состоит на учете в ПНД. Ранее он был судим за кражу и угон.
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