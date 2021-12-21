Талибы* случайно подарили Таджикистану почти миллион долларов

Талибы* случайно подарили Таджикистану почти миллион долларов
Фото: www.pixabay.com
Боевики надеялись получить деньги назад, но не вышло

Забавный инцидент произошел с новыми афганскими властями, которые представляют собой активистов террористической организации "Талибан"*. Видимо, боевики еще не достаточно хорошо разобрались в премудростях бухгалтерии и случайно отправили кругленькую сумму афганскому посольству, размещенному в Таджикистане.

Такую любопытную историю публикуют журналисты издания Eurasianet. По имеющимся в распоряжении корреспондентов данным, денежные средства в размере 800 тысяч долларов выделили еще предыдущие власти под руководством экс-главнокомандующего Афганистана Ашрафа Гани. Доллары должны были пойти на возведение образовательного учреждения для афганских беженцев, проживающих на территории Таджикистана.

Когда власть захватили талибы*, данную сделку свернули. Однако судьба распорядилась так, что денежные средства все же направили в дипломатическое представительство Афганистана. Кто конкретно допустил ошибку и как его за это покарали, пока неизвестно. Сообщается лишь, что боевики оперативно составили запрос и попросили таджикскую сторону вернуть денежные средства обратно.

Впрочем, Душанбе не собирается переводить доллары представителям "Талибана"*. Там объяснили, что хоть школа и не была построена, денежные средства уже пошли в расход. Именно на них живут работники посольства и другие афганские граждане, находящиеся на территории Таджикистана.

Кстати, недавно боевики объявили о своей готовности признать Крымский полуостров российским. Новое правительство Кабула не хочет конфронтации с Москвой.

*организация запрещена на территории России.

Источник: Eurasianet ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Ошибка России: экономист назвал главного виновника задержки "Северного потока-2"

Козни Киева не имеют отношения к реальным проблемам газопровода

Американские ЧВК готовят провокацию с химическим оружием в Донбассе - Шойгу

На территории Донецкой области находятся 120 американских наемников, сообщил министр

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей