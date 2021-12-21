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Забавный инцидент произошел с новыми афганскими властями, которые представляют собой активистов террористической организации "Талибан"*. Видимо, боевики еще не достаточно хорошо разобрались в премудростях бухгалтерии и случайно отправили кругленькую сумму афганскому посольству, размещенному в Таджикистане.
Такую любопытную историю публикуют журналисты издания Eurasianet. По имеющимся в распоряжении корреспондентов данным, денежные средства в размере 800 тысяч долларов выделили еще предыдущие власти под руководством экс-главнокомандующего Афганистана Ашрафа Гани. Доллары должны были пойти на возведение образовательного учреждения для афганских беженцев, проживающих на территории Таджикистана.
Когда власть захватили талибы*, данную сделку свернули. Однако судьба распорядилась так, что денежные средства все же направили в дипломатическое представительство Афганистана. Кто конкретно допустил ошибку и как его за это покарали, пока неизвестно. Сообщается лишь, что боевики оперативно составили запрос и попросили таджикскую сторону вернуть денежные средства обратно.
Впрочем, Душанбе не собирается переводить доллары представителям "Талибана"*. Там объяснили, что хоть школа и не была построена, денежные средства уже пошли в расход. Именно на них живут работники посольства и другие афганские граждане, находящиеся на территории Таджикистана.
Кстати, недавно боевики объявили о своей готовности признать Крымский полуостров российским. Новое правительство Кабула не хочет конфронтации с Москвой.
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