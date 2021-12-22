Проводится доследственная проверка

Девять легкомоторных самолетов сельскохозяйственного назначения Т-500, а также выставочный экземпляр указанной модели пропали в Казани. Техника должна была находиться на территории авиазавода имени Горбунова, однако приставы их там не обнаружили.

В настоящее время проводится доследственная проверка, по итогам которой правоохранительные органы примут решение о возбуждении уголовного дела. Собственник судов – структура "Ростеха" ОНПП "Технология", которая и инициировала розыск, передает "Свободная Пресса".

Общая стоимость пропажи составляет примерно 165 миллионов рублей. В пресс-службе "Ростеха" сообщили, что в курсе ситуации.