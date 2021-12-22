В Подмосковье двое мужчин сожгли иномарку

Злоумышленников задержали

В подмосковном городе Домодедово двое мужчин совершили поджог автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию обратилась 47-летняя женщина. Она поведала, что ее иномарка стоимостью почти в два миллиона рублей была припаркована на улице Дружбы.

Следователи возбудили уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое местных жителей – 62 и 44 лет.

Один из злоумышленников организовал преступление, а другой выступил в роли исполнителя, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".