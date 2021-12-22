В Подмосковье пенсионер зверски расправился с соседом

Злодея уже схватили

Вопиющий случай произошел в подмосковном Ногинске. Там пожилой гражданин явился к соседу и напал на него. Несчастный погиб прямо у себя в квартире.

Злодей-пенсионер пришел в гости с топором наперевес. Он убил мужчину, после чего пытался сжечь его труп. Стражи порядка по горячим следам схватили убийцу. Мужчина уже во всем сознался и заявил, что на преступление его толкнули некие "высшие силы". Также он пожаловался, что убиенный слишком сильно шумел.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в ближайшее время душегубца ждет психиатрическая экспертиза.

К слову, недавно в Московской области двое мужчин сожгли иномарку.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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