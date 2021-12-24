В Астрахани в реанимации коронавирусной больницы произошел пожар

На место ЧП выехали спасатели

СМИ сообщают о пожаре в реанимации в одной из больниц Астрахани. Речь идет о медучреждении, борющемся против коронавируса. 

В экстренных службах уточнили в разговоре с РИА "Новости", что спасатели выехали в больницу. По предварительным данным, есть пострадавшие. 

Также стало известно о двух погибших. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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