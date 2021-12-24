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СМИ сообщают о пожаре в реанимации в одной из больниц Астрахани. Речь идет о медучреждении, борющемся против коронавируса.
В экстренных службах уточнили в разговоре с РИА "Новости", что спасатели выехали в больницу. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Также стало известно о двух погибших.
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