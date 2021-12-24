Фигурант работал на украинские спецслужбы, утверждает источник

Сотрудники Федеральной службы безопасности Западного военного округа арестовали по подозрению в государственной измене военнослужащего, который занимался сбором данных о деятельности российских вооруженных сил. Как указали в ЦОС ФСБ, фигурант работал на украинскую разведку.

Согласно приведенным данным, военнослужащий задержан по подозрению в рамках статьи 275 УК РФ. Арестован Воронежским гарнизонным военным судом.

Как отмечает источник, утечка информации могла нанести ущерб обороноспособности Российской Федерации.



