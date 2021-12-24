В Воронежской области поймали подозреваемого в госизмене военнослужащего

Фигурант работал на украинские спецслужбы, утверждает источник

Сотрудники Федеральной службы безопасности Западного военного округа арестовали по подозрению в государственной измене военнослужащего, который занимался сбором данных о деятельности российских вооруженных сил. Как указали в ЦОС ФСБ, фигурант работал на украинскую разведку.

Согласно приведенным данным, военнослужащий задержан по подозрению в рамках статьи 275 УК РФ. Арестован Воронежским гарнизонным военным судом.

Как отмечает источник, утечка информации могла нанести ущерб обороноспособности Российской Федерации.


Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

"Восхищает смелость": китайская пресса оценила выступление Путина на пресс-конференции

В Поднебесной надеются, что Пекин проявит аналогичную жесткость в отношении Вашингтона

Литва впала в истерику из-за созванной Россией в ООН встрече по теме угнетения русских за рубежом

Вильнюс обнаружил дезинформацию и манипуляцию со стороны Москвы в вопросе ситуации с нацменьшинствами в соседних странах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей