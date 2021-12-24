В Алтайском крае грузовой поезд врезался в пассажирский автобус

Пострадали шесть человек

В Кулундинском районе Алтайского края произошло столкновение грузового поезда и пассажирского автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авария случилась на регулируемом переезде. На момент ДТП в автобусе находились 16 человек.

По предварительным данным, шестеро получили травмы различной степени тяжести, передает телеканал "360".

Позже стало известно, что инцидент произошел из-за действий водителя автобуса. Он выехал на пути, когда горел красный свет. Машинист не успел остановить движущийся состав. 

От сильного удара автобус выбросило в кювет, передает "Пятый канал".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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