В Алтайском крае грузовой поезд врезался в пассажирский автобус

Пострадали шесть человек

В Кулундинском районе Алтайского края произошло столкновение грузового поезда и пассажирского автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авария случилась на регулируемом переезде. На момент ДТП в автобусе находились 16 человек.

По предварительным данным, шестеро получили травмы различной степени тяжести, передает телеканал "360".

Позже стало известно, что инцидент произошел из-за действий водителя автобуса. Он выехал на пути, когда горел красный свет. Машинист не успел остановить движущийся состав.

От сильного удара автобус выбросило в кювет, передает "Пятый канал".