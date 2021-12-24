В Алтайском крае грузовой поезд врезался в пассажирский автобус

Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
В Кулундинском районе Алтайского края произошло столкновение грузового поезда и пассажирского автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авария случилась на регулируемом переезде. На момент ДТП в автобусе находились 16 человек.
По предварительным данным, шестеро получили травмы различной степени тяжести, передает телеканал "360".
Позже стало известно, что инцидент произошел из-за действий водителя автобуса. Он выехал на пути, когда горел красный свет. Машинист не успел остановить движущийся состав.
От сильного удара автобус выбросило в кювет, передает "Пятый канал".
В Поднебесной надеются, что Пекин проявит аналогичную жесткость в отношении Вашингтона
Вильнюс обнаружил дезинформацию и манипуляцию со стороны Москвы в вопросе ситуации с нацменьшинствами в соседних странах