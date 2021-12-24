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Скандальное происшествие случилось в подмосковных Люберцах. Там группа агрессивных мужчин напала на водителя маршрутки. Причиной драки стало то, что мужчина случайно задел машину драчунов.
Водитель маршрутки сдавал назад и нечаянно повредил припаркованный автомобиль отечественной марки ВАЗ. Агрессивные пассажиры легковушки вместе с шофером решили проучить мужчину и напали на него с ножом. Злодеи толпой избивали несчастного.
В итоге пострадавшего увезли на скорой. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", агрессивным злоумышленникам удалось сбежать до приезда сотрудников правоохранительных органов.
Кстати, недавно в подмосковной Балашихе такси спас потерявшего сознание мужчину от обморожения.
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