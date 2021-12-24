В Подмосковье неаккуратного водителя маршрутки "наказали" ударом ножа

Агрессоры успели скрыться до приезда полицейских

Скандальное происшествие случилось в подмосковных Люберцах. Там группа агрессивных мужчин напала на водителя маршрутки. Причиной драки стало то, что мужчина случайно задел машину драчунов.

Водитель маршрутки сдавал назад и нечаянно повредил припаркованный автомобиль отечественной марки ВАЗ. Агрессивные пассажиры легковушки вместе с шофером решили проучить мужчину и напали на него с ножом. Злодеи толпой избивали несчастного.

В итоге пострадавшего увезли на скорой. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", агрессивным злоумышленникам удалось сбежать до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Кстати, недавно в подмосковной Балашихе такси спас потерявшего сознание мужчину от обморожения.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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