Агрессоры успели скрыться до приезда полицейских

Скандальное происшествие случилось в подмосковных Люберцах. Там группа агрессивных мужчин напала на водителя маршрутки. Причиной драки стало то, что мужчина случайно задел машину драчунов.



Водитель маршрутки сдавал назад и нечаянно повредил припаркованный автомобиль отечественной марки ВАЗ. Агрессивные пассажиры легковушки вместе с шофером решили проучить мужчину и напали на него с ножом. Злодеи толпой избивали несчастного.

В итоге пострадавшего увезли на скорой. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", агрессивным злоумышленникам удалось сбежать до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Кстати, недавно в подмосковной Балашихе такси спас потерявшего сознание мужчину от обморожения.