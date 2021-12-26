Двое британских военных свели счеты с жизнью в Солсбери

Двое британских военных свели счеты с жизнью в Солсбери
Фото: www.pixabay.com
Очевидцы обнаружили тела молодой девушки и парня

Трагическое происшествие случилось на военной базе в Великобритании. Прославившийся на весь мир после скандала с якобы отравленными Скрипалями Солсбери снова на первых полосах зарубежных изданий. Недавно на расположенной в этом городке военной базе обнаружили два трупа военнослужащих.

По информации, которая находится в распоряжении журналистов издания Daily Mail, этот мир по собственному желанию покинули 19-летняя девушка, которая недавно приступила к несению военной службы, а также 28-летний младший капрал. Тела молодых людей были обнаружены другими военнослужащими с разницей в несколько часов.

В качестве основной версии местные правохранители рассматривают добровольное сведение счетов с жизнью. Известно, что такие трагические происшествия случались на этой базе и ранее. Любопытно, что военнослужащие предпочитали отправиться в иной мир также ближе в концу года.

Эксперты британского Министерства обороны уже заявили о том, что по факту печального инцидента будет проведено тщательное расследование. В ближайшее время профильные специалисты установят все детали произошедшего.

К слову, история со Скрипалями, которая произошла в 2018-м году, до сих пор на слуху. Недавно нашего дипломата вызвали в британское Министерство иностранных дел из-за скандального инцидента с "отравлением".

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Ответ на отказ НАТО по гарантиям безопасности дадут российские военные – Путин

Москва не станет спускать с рук недружественные действия альянса

Лукашенко убедил Путина оставить его у власти до 2025 года - СМИ

Президенту РФ такой расклад по душе не пришелся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей