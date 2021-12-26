Очевидцы обнаружили тела молодой девушки и парня

Трагическое происшествие случилось на военной базе в Великобритании. Прославившийся на весь мир после скандала с якобы отравленными Скрипалями Солсбери снова на первых полосах зарубежных изданий. Недавно на расположенной в этом городке военной базе обнаружили два трупа военнослужащих.



По информации, которая находится в распоряжении журналистов издания Daily Mail, этот мир по собственному желанию покинули 19-летняя девушка, которая недавно приступила к несению военной службы, а также 28-летний младший капрал. Тела молодых людей были обнаружены другими военнослужащими с разницей в несколько часов.

В качестве основной версии местные правохранители рассматривают добровольное сведение счетов с жизнью. Известно, что такие трагические происшествия случались на этой базе и ранее. Любопытно, что военнослужащие предпочитали отправиться в иной мир также ближе в концу года.

Эксперты британского Министерства обороны уже заявили о том, что по факту печального инцидента будет проведено тщательное расследование. В ближайшее время профильные специалисты установят все детали произошедшего.

К слову, история со Скрипалями, которая произошла в 2018-м году, до сих пор на слуху. Недавно нашего дипломата вызвали в британское Министерство иностранных дел из-за скандального инцидента с "отравлением".