Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
827 новости
Торговый центр "Метрополис" на Ленинградке эвакуируют. Телеканал "360" сообщает о стрельбе внутри здания.
Информация о происходящем разнится. По данным телеграм-канала "112", в одном из магазинов неизвестный достал бомбу. Как сообщает Mash, он украл товар, но после задержания охранниками пригрозил взрывом, достав из куртки предмет, похожий на гранату.
После он сбежал, его ищут правоохранители. Пострадавших нет, ТЦ после эвакуации возобновил работу в штатном режиме.
Москва не станет спускать с рук недружественные действия альянса