СМИ сообщают о неизвестном с гранатой

Торговый центр "Метрополис" на Ленинградке эвакуируют. Телеканал "360" сообщает о стрельбе внутри здания.

Информация о происходящем разнится. По данным телеграм-канала "112", в одном из магазинов неизвестный достал бомбу. Как сообщает Mash, он украл товар, но после задержания охранниками пригрозил взрывом, достав из куртки предмет, похожий на гранату.

После он сбежал, его ищут правоохранители. Пострадавших нет, ТЦ после эвакуации возобновил работу в штатном режиме.



