Столичный ТЦ "Метрополис" экстренно эвакуируют

СМИ сообщают о неизвестном с гранатой

Торговый центр "Метрополис" на Ленинградке эвакуируют. Телеканал "360" сообщает о стрельбе внутри здания. 

Информация о происходящем разнится. По данным телеграм-канала "112", в одном из магазинов неизвестный достал бомбу. Как сообщает Mash, он украл товар, но после задержания охранниками пригрозил взрывом, достав из куртки предмет, похожий на гранату. 

После он сбежал, его ищут правоохранители. Пострадавших нет, ТЦ после эвакуации возобновил работу в штатном режиме.


Источник: телеканал "360"
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Ответ на отказ НАТО по гарантиям безопасности дадут российские военные – Путин

Москва не станет спускать с рук недружественные действия альянса

В России потребовали $1 трлн от Запада

В Совфеде ответили на претензии Еврокомиссии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей