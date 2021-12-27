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Вопиющий случай произошел в Хабаровском крае. Там водитель кареты скорой помощи неожиданно заметил на улице двухлетнего мальчика, который прогуливался по городу без надзора родителей. За окном в то время было около -40 градусов, а ребенок находился без теплой одежды.
Сердобольный медицинский сотрудник забрал малыша в салон автомобиля и укутал в свою куртку, передает телеканал "360".
К счастью, маленький хабаровчанин провел на улице совсем немного времени. Малыш не успел сильно замерзнуть и не получил серьезные обморожения. Сообщается, что мальчик родился в многодетной семье. Сейчас профильные специалисты разбираются в деталях произошедшего.
Кстати, недавно в подмосковной Балашихе таксист спас мужчину, который потерял сознание, от обморожения.
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