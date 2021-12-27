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В Подмосковном городе Люберцы произошло массовое ДТП. Его участниками стали семь автомобилей.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области, инцидент произошел на улице Энергетиков. Из-за аварии движение на участке затруднено.
К счастью, никто не пострадал, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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