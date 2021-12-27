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Вертолет Ми-2 разбился в Удмуртии в ходе обследования нефтепровода. Об этом стало известно сегодня, 27 декабря.
Как отмечает источник, ссылаясь на экстренные службы, на борту судна в момент крушения находились два человека. По информации медиа, пилот вышел на связь. Вертолет упал в Якшур-Бодьинском районе, отмечает RT.
Известно, что спасатели уже выехали на место крушения вертолета.
Ранее сообщалось об обнаружении обломков вертолета Robinson R-66, пропавшего с радаров на территории Кузбасса.
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