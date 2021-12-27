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В Москве скончался Егор Просвирнин, приславшийся в 2010-е как журналист и националист. Он был создателем запрещенного в РФ издания "Спутник и Погром".
Тело журналиста нашли около дома на Тверском бульваре без одежды. Мужчину опознали родственники, сообщает "Московский комсомолец".
Адвокат публициста подтвердил РИА "Новости" его смерть.
По информации телеграм-канала "112", Просвирнин был нетрезв перед смертью.
Другие детали смерти Просвирнина неизвестны.
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