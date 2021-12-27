Публициста не стало на 36-м году жизни

В Москве скончался Егор Просвирнин, приславшийся в 2010-е как журналист и националист. Он был создателем запрещенного в РФ издания "Спутник и Погром".

Тело журналиста нашли около дома на Тверском бульваре без одежды. Мужчину опознали родственники, сообщает "Московский комсомолец".

Адвокат публициста подтвердил РИА "Новости" его смерть.

По информации телеграм-канала "112", Просвирнин был нетрезв перед смертью.

Другие детали смерти Просвирнина неизвестны.