Умер знаменитый российский журналист

Публициста не стало на 36-м году жизни

В Москве скончался Егор Просвирнин, приславшийся в 2010-е как журналист и националист. Он был создателем запрещенного в РФ издания "Спутник и Погром".

Тело журналиста нашли около дома на Тверском бульваре без одежды. Мужчину опознали родственники, сообщает "Московский комсомолец".

Адвокат публициста подтвердил РИА "Новости" его смерть. 

По информации телеграм-канала "112", Просвирнин был нетрезв перед смертью.  

Другие детали смерти Просвирнина неизвестны.  

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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