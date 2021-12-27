Жизни девочки уже ничего не угрожает

В Подмосковье маленькая девочка чудом избежала серьезных проблем со здоровьем – на нее упала сосулька. Ребенка тут же привезли к врачам в медучреждение с подозрением на сотрясение мозга.

Как сообщает группа "Раменское" в соцсети "Вконтакте", девочка оказалась на крыльце в тот момент, когда женщина пыталась сбить сосульку с крыши частного дома.

К счастью, все обошлось, врачи отпустили девочку домой – опасных травм у нее не было, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".