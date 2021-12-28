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В Ногинске произошла кровавая любовная драма. Молодой человек заявился к бывшей жене, напал на нее и ее нового возлюбленного. Теперь ему грозит тюремный срок.
Мужчина вооружился перцовым баллончиком, молотком и ножом. Сначала он атаковал соперника на лестничной клетке, затем – бывшую супругу в ее квартире. Девушка смогла вызвать "скорую".
Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Нападавшему предъявили обвинение в покушении на убийство двоих, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Политик продолжает придерживаться западного курса
На Западе поставки назвали способом "снизить опасения" из-за роста цен на топливо