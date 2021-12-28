Ревнивый мужчина напал с ножом на бывшую жену и ее нового возлюбленного

Пострадавшие попали в больницу

В Ногинске произошла кровавая любовная драма. Молодой человек заявился к бывшей жене, напал на нее и ее нового возлюбленного. Теперь ему грозит тюремный срок.

Мужчина вооружился перцовым баллончиком, молотком и ножом. Сначала он атаковал соперника на лестничной клетке, затем – бывшую супругу в ее квартире. Девушка смогла вызвать "скорую".

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Нападавшему предъявили обвинение в покушении на убийство двоих, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Источник: СК РФ по Московской области ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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