Малыш мог запутаться по дороге в школу

Сегодня, 29 декабря, стало известно о происшествии в Московской области. В густонаселенном городе Дубна средь бела дня из-за переохлаждения погиб ученик второго класса. В прессе появились последние подробности страшного происшествия.



Известно, что трагическое событие случилось с младшеклассником по дороге в школу. Ребенок уехал в образовательное заведение и не вернулся, после чего его мать начала бить тревогу. Несколько дней сотрудники правоохранительных органов разыскивали малыша. В итоге его тело было обнаружено в канаве неподалеку от объездной дороги.

Журналистам удалось выяснить, что, скорее всего, ребенок перепутал маршрутное такси из-за того, что сильно боялся опоздать в школу. Усложняло ситуацию то, что у погибшего школьника была задержка в развитии.

Приятель второклассника рассказал, что видел его утром на остановке. Ребенок ждал специальную машину, которая всегда отвозила его до школы. Друг покойного решил не ждать спецтранспорт и уехал на автобусе. Таким образом, мальчик остался на остановке совершенно один.

По версии правоохранителей, в какой-то момент он начал сильно паниковать из-за возможного опоздания в школу. По этой причине ребенок сел в первый попавшийся транспорт и уехал в неизвестном направлении. Когда мальчик понял, что едет не туда, он еще больше испугался и вышел прямо на середине дороги.

Скорее всего, ребенок решил отойти от проезжей части и провалился под лед реки. Мальчику удалось выбраться, однако он сильно замерз, лишился сознания и в итоге умер от переохлаждения. В обстоятельствах произошедшего уже разбираются профильные специалисты, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, несколько дней назад в Хабаровском крае водитель скорой помощи подобрал на улице полураздетого малыша. Двухлетний ребенок гулял в 40-градусный мороз без верхней одежды.