На северо-западе Москвы в квартире взорвалась мощная самодельная петарда

Изобретателя увезли в больницу с серьезными ранами

Неизвестный взорвал петарду на северо-западе Москвы. Об этом стало известно сегодня, 29 декабря.

Как отмечает источник, взрыв произошел в квартире на первом этаже. На кухне из-за взрыва выбило стекла. По предварительным данным, газовое оборудование осталось целым.

Известно, что в результате инцидента пострадал 28-летний мужчина, которого увезли в больницу с ранами рук, ног и головы. Как пишет телеканал "360", ссылаясь на источники, взорвалась самодельная петарда. ЧП произошло в квартире, которую снимал пострадавший.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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