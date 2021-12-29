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Новогоднюю атмосферу россияне создают по-разному. Жительница поселка Горки-10 в Одинцовском городском округе Московской области решила просто стащить в магазине декорации, которыми сотрудники украсили помещение к празднику.
Действия злоумышленницы зафиксировали камеры наблюдения. Теперь ей грозит наказание вплоть до уголовной ответственности, если сумма ущерба составит более 5 тысяч рублей, сообщает портал "Подмосковье сегодня" со ссылкой на юриста Дениса Ротая. Если украденное окажется дешевле, женщина сможет отделаться штрафом.
Ранее в Подмосковье спасли котенка, застрявшего под капотом автомобиля.
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