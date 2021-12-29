Злоумышленница попала в объектив камер видеонаблюдения

Новогоднюю атмосферу россияне создают по-разному. Жительница поселка Горки-10 в Одинцовском городском округе Московской области решила просто стащить в магазине декорации, которыми сотрудники украсили помещение к празднику.

Действия злоумышленницы зафиксировали камеры наблюдения. Теперь ей грозит наказание вплоть до уголовной ответственности, если сумма ущерба составит более 5 тысяч рублей, сообщает портал "Подмосковье сегодня" со ссылкой на юриста Дениса Ротая. Если украденное окажется дешевле, женщина сможет отделаться штрафом.

Ранее в Подмосковье спасли котенка, застрявшего под капотом автомобиля.