Женщина в Подмосковье утащила из магазина непродающиеся новогодние украшения

Злоумышленница попала в объектив камер видеонаблюдения

Новогоднюю атмосферу россияне создают по-разному. Жительница поселка Горки-10 в Одинцовском городском округе Московской области решила просто стащить в магазине декорации, которыми сотрудники украсили помещение к празднику.

Действия злоумышленницы зафиксировали камеры наблюдения. Теперь ей грозит наказание вплоть до уголовной ответственности, если сумма ущерба составит более 5 тысяч рублей, сообщает портал "Подмосковье сегодня" со ссылкой на юриста Дениса Ротая. Если украденное окажется дешевле, женщина сможет отделаться штрафом.

Ранее в Подмосковье спасли котенка, застрявшего под капотом автомобиля.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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