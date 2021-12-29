СК завел уголовное дело после смерти 11-летнего школьника в Подмосковье

Полиция изучает жилищные условия проживания ребенка

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того, как в Дубне насмерть замерз одиннадцатилетний ребенок. Об этом рассказали в главке подмосковного СК.

Как отмечает источник, 27 декабря ребенок отправился на учебу в школу. На одной из автобусных остановок школьник вышел и отправился в сторону Левого берега. В школе он так и не появился, домой тоже не вернулся, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Тело ребенка нашли у реки Южная Канава. Признаки насильственной смерти отсутствуют. По предварительной версии, летальный исход наступил вследствие переохлаждения.

Правоохранительные органы изучают бытовые условия проживания мальчика.

Источник: ГСУ СКР по Московской области ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Новак высказался со судьбе украинской ГТС после 2024 года

Киев очень беспокоит перспектива лишиться транзита газа из РФ

Перед встречей Путин лично заехал за Лукашенко на модном авто

Президенты снова проведут важные переговоры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей