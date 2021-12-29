Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того, как в Дубне насмерть замерз одиннадцатилетний ребенок. Об этом рассказали в главке подмосковного СК.
Как отмечает источник, 27 декабря ребенок отправился на учебу в школу. На одной из автобусных остановок школьник вышел и отправился в сторону Левого берега. В школе он так и не появился, домой тоже не вернулся, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Тело ребенка нашли у реки Южная Канава. Признаки насильственной смерти отсутствуют. По предварительной версии, летальный исход наступил вследствие переохлаждения.
Правоохранительные органы изучают бытовые условия проживания мальчика.
Киев очень беспокоит перспектива лишиться транзита газа из РФ