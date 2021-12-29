Полиция изучает жилищные условия проживания ребенка

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того, как в Дубне насмерть замерз одиннадцатилетний ребенок. Об этом рассказали в главке подмосковного СК.

Как отмечает источник, 27 декабря ребенок отправился на учебу в школу. На одной из автобусных остановок школьник вышел и отправился в сторону Левого берега. В школе он так и не появился, домой тоже не вернулся, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Тело ребенка нашли у реки Южная Канава. Признаки насильственной смерти отсутствуют. По предварительной версии, летальный исход наступил вследствие переохлаждения.

Правоохранительные органы изучают бытовые условия проживания мальчика.